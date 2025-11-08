Путин назначил Булыгу заместителем секретаря Совета безопасности

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Булыгу заместителем секретаря Совета Безопасности. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство обороны РФ Фото: Министерство обороны РФ

Ранее, с марта 2024 года, Андрей Булыга занимал должность заместителя министра обороны по вопросам материально-технического обеспечения российских вооруженных сил.

На место господина Булыги замглавы Минобороны назначен генерал-полковник Александр Санчик. С 26 ноября 2024-го он занимал пост командующего Южной группировкой войск.