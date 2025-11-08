Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Путин назначил Булыгу заместителем секретаря Совета безопасности

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Булыгу заместителем секретаря Совета Безопасности. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

Фото: Министерство обороны РФ

Ранее, с марта 2024 года, Андрей Булыга занимал должность заместителя министра обороны по вопросам материально-технического обеспечения российских вооруженных сил.

На место господина Булыги замглавы Минобороны назначен генерал-полковник Александр Санчик. С 26 ноября 2024-го он занимал пост командующего Южной группировкой войск.

