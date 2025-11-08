Губернатор Курской области сообщил о попытке ВСУ атаковать ТЭЦ в регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по одной из ТЭЦ в Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, попытка оказалась «тщетна», и объект работает в штатном режиме.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

На месте ЧП работают оперативные службы, туда же по поручению господина Хинштейна выехал министр ЖКХ и ТЭК, уточнил глава региона в Telegram-канале. Сведений о пострадавших и возможных разрушениях губернатор не привел.

В ночь на 8 ноября над Россией были сбиты 79 беспилотников. Из них девять уничтожены над Курской областью.