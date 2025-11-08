В Ленобласти объявили отбой опасности БПЛА

В воздушном пространстве Ленинградской области объявили опасности атаки беспилотников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

«По информации ОД 6 армии ВВС ПВО: на 11.30 отбой беспилотной опасности: Новгородская, Псковская, Ленинградская области. Атака БПЛА отражена на границе с Новгородской областью», пишет глава Ленобласти.

Режим опасности атаки БПЛА ввели в регионе утром 8 ноября. Сначала он действовал только на юге и юго-востоке, потом его расширили на всю территорию Ленобласти.

Артемий Чулков