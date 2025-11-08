Компании готовят подарки

Ежедневники, мерч, продуктовые наборы, алкоголь и премия — сотрудники российских компаний получат в лучшем случае стандартный набор поощрений на Новый год, рассказали собеседники “Ъ FM”. При этом по данным аналитиков сервиса «Анкетолог», больше половины компаний уже начали подготовку к корпоративным поздравлениям. На декабрь ее оставляет лишь четверть работодателей. В праздничных трендах разбиралась Юлия Савина.

Треть российских компаний, по данным опроса сервиса «Анкетолог», увеличили бюджет на новогодние корпоративные подарки. Но как предполагают опрошенные “Ъ FM” эксперты, это связано лишь с инфляцией, удорожанием логистики и ожиданием увеличения налоговой нагрузки.

В реальности же бизнес готов тратить деньги на роскошные презенты только для партнеров и ключевых клиентов, а не на поощрение сотрудников, говорит основатель и генеральный директор рекламного агентства Paradigma Илья Ноткин: «Оригинальность — давний тренд. Это могут быть какие-то изделия ручной работы, иллюстрированная печатная продукция, иногда очень дорогие индивидуальные проекты. Перестают пользоваться популярностью ежедневники из-за того, что люди делают заметки в электронном виде.

При этом корпоративные подарки чаще делают партнерам и клиентами, нежели сотрудникам. Им к Новому году обычно выплачивают премии».

В топе подарков для сотрудников — продуктовые корзины. Деликатесы к новогоднему столу дарят 46% компаний, треть добавляет туда алкоголь. На сертификаты в различные магазины приходится 40%. Популярны также сувениры и канцтовары. Компании предпочитают потратить деньги на корпоратив, чтобы подарить впечатления. Приглашенные звезды, публичное награждение отличившихся сотрудников и совсем небольшие сувениры призваны поднять корпоративный дух.

При этом обязательно учитывать основной вид деятельности фирмы, считает генеральный директор IT-компании «Промобит» Максим Копосов: «Стараемся дарить оригинальный брендированный мерч, например, носки с принтом на IT-тематику. Мы делаем системы хранения данных, и как-то раз презентовали шкатулку в виде сервера, в ней были конфеты, чаи. Еще наши сотрудники играют в тайного Санту, готовят друг-другу подарки, а также получают презенты от компании на корпоративном мероприятии».

Руководители отмечают, что подарками стремятся вызвать радость и благодарность сотрудников, а также укрепить деловые отношения и повысить лояльность к бренду. Поэтому важно учесть и пожелания получателя подарка, отмечает вице-президент Twiga Communication Group Карина Оганджанян: «Наш коллектив — 500 с лишним человек. Это молодые люди, средний возраст которых 27-28 лет. У них есть свои потребности и ощущение прекрасного, и это вообще не алкоголь, а какие-то полезные сертификаты и так далее.

У нас есть внутренний магазин, в котором продается очень интересный мерч, что-то трендовое, модное, современное, например, худи, симпатичные футболки. Ежегодно в течение 33 лет мы меняем тему, и каждая вещь становится коллекционной.

Сотрудники получают в подарок новогодний мерч. Алкоголь — это уже устаревшая история. Мы этого избегаем».

Согласно исследованию HR-сервиса Motivity, под давлением экономических причин около 20% компаний отказываются от корпоративов. Почти половина сокращает бюджет по сравнению с 2024 годом. При этом из тех, кто планирует организовать праздник коллегам, 15% сделают это в онлайн-формате.

