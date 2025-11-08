Губернатор Вологодской области сообщил об ударах БПЛА по подстанции

Подстанция «Белозерская» (750 кВ) в Вологодской области подверглась ударам беспилотников. Масштаб повреждений объекта уточняется, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в Telegram-канале.

Предварительно обошлось без жертв, добавил господин Филимонов. По его словам, сбоев в энергоснабжении Вологодской области нет. Электричество поступает в дома штатно.

В ночь на 8 ноября над Россией были сбиты 79 беспилотников. В перечне регионов, попавших под удар БПЛА, Вологодская область не фигурирует. Как заметил Георгий Филимонов, по подстанции ударили трижды.