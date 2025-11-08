На проектирование третьей очереди промышленного парка «Нижнекамск» выделили средства

В Татарстане началась подготовка к строительству третьей очереди промпарка «Нижнекамск». По решению раиса республики на проектирование уже выделены средства. Об этом сообщил глава района Радмир Беляев в своем Telegram-канале.

По словам Радмира Беляева, новые средства помогут создать инженерную инфраструктуру, что привлечет инвесторов и позволит открыть до 15 новых предприятий. Это даст около 500 рабочих мест. Площадь третьей очереди составит 28 га, и уже начался набор резидентов. Заявки принимаются в центре предпринимательства.

Глава района также подчеркнул, что первая и вторая очереди промпарка полностью заполнены.

О том, что в промпарке «Нижнекамск» планируют построить третью очередь, стало известно еще в начале 2023 года. Тогда вложения в ее создание оценили в 1,5 млрд руб. Всего тогда планировалось создать 300 рабочих мест.

