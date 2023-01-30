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В третью очередь промпарка «Нижнекамск» вложат свыше 1,5 млрд рублей

Вложения в третью очередь промпарка «Нижнекамск» оцениваются более чем в 1,5 млрд руб. Об этом на деловом понедельнике сказал замруководителя Нижнекамского района Александр Умников.

По его словам, всего планируется создать 300 новых рабочих мест. В рамках третьей очереди на территории промпарка разместятся 12 резидентов.

«Шесть резидентов уже запустили производство, еще пять — на стадии формирования запуска , при поддержке руководства Татарстана и министерства экономики РТ строится дорога к третьей очереди», — сказал господин Умников.

"Ъ-Казань"

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