Глава СКР запросил доклад по делу о смерти пенсионерки в коллекторе в Самарской области

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах смерти пенсионерки, упавшей в коллектор в Самарской области. Об этом сообщает СКР.

По данным ведомства, в Самаре 77-летняя жительница провалилась в коллектор, где провела несколько дней и впоследствии скончалась. В СУ СКР по Самарской области расследуется уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

Ранее сообщалось, что произошло это в начале сентября. Жительница пропала без вести, ее тело обнаружили спустя несколько дней в яме с коллектором. По предварительным данным, она провалилась в яму, получила серьезные травмы и не смогла выбраться. Скончалась она через четыре дня.

Руфия Кутляева