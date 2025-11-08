FT узнала условие ЕК для использования российских активов

В качестве «главного условия» для выделения Украине €140 млрд из замороженных российских активов Еврокомиссия ставит поиск юридической структуры для «дальнейшей иммобилизации» средств, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на документ ЕК.

Речь идет о документе, в котором ЕК описывает последствия финансирования помощи Украине без использования российских активов в качестве репарационного кредита. Если план не будет реализован в течение двух лет, европейские страны будут должны либо согласовать совместное заимствование средств, либо предоставить Киеву прямые гранты на €140 млрд.

Два описанных варианта «потребуют фискальных корректировок в некоторых государствах» Евросоюза, а также «напрямую повлияют на их дефицит и долг». Расходы на обслуживание кредита составят €5,6 млрд ежегодно. Из них Франция должна будет выплачивать €1 млрд, Италия — €675 млн.