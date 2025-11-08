Песков ответил на вопрос о дате прямой линии с Путиным

Кремль официально объявит дату проведения совмещенных пресс-конференции и прямой линии президента Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Официально дату сообщим своевременно»,— ответил господин Песков на соответствующий вопрос ТАСС. В 2024 году пресс-конференция президента состоялась 19 декабря.

Ранее пресс-секретарь также сообщил, что Владимир Путин пока не определился с возможной датой оглашения послания Федеральному собранию.