Минздрав Башкирии опроверг информацию о дефиците лекарств

Минздрав Башкирии опроверг информацию о нехватке лекарств для пациентов с заболеваниями почек. Как уточнили в ведомстве, все медикаменты направляют в пункты выдачи лекарств строго по количеству заявок.

«Мониторинг потребности наших пациентов осуществляется на постоянной основе. Это позволяет принимать оперативные меры для бесперебойного лекарственного обеспечения более 1400 человек»,— сообщила пресс-служба Минздрава Башкирии «РИА Новости».

6 ноября газета «Известия», ссылаясь на слова пациентов, сообщила, что как минимум в 10 регионах России наблюдаются перебои с препаратами для лечения хронической болезни почек. В их числе Башкирия, Татарстан, Санкт-Петербург. Среди возможных причин перебоев издание называет некорректное планирование закупок на уровне региона.

После выхода публикации Генпрокуратура поручила проверить исполнение законодательства при закупках медикаментов для граждан.