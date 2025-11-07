Генпрокуратура организовала проверки из-за жалоб на нехватку лекарств для почек

В десяти регионах России начались проверки обеспечения пациентов с почечными заболеваниями лекарствами, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Мероприятия проходят в Башкирии, Дагестане, Татарстане, Кировской, Нижегородской, Омской, Рязанской, Саратовской, Ульяновской областях и Санкт-Петербурге.

Прокуроры оценят работу региональных властей и медицинских учреждений по обеспечению необходимыми препаратами. В проверке участвуют Минздрав, Минпромторг и Росздравнадзор, которые проанализируют объемы производства и оборота лекарств для лечения почечных заболеваний. Генпрокуратура держит процесс под контролем.

Проверки начаты после сообщений о перебоях с лекарствами для пациентов с почечными заболеваниями. По данным «Известий», пациенты жаловались на нехватку препаратов «Парсабив», «Эральфон», «Мирцера», «Кетостерил», «Калимейт» и «Земплар». Перебои связывают с недостаточным финансированием, ошибками в планировании закупок и логистическими трудностями.