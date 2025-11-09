Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Совокупная выручка застройщиков жилья в крупных городах России в январе—сентябре 2025 года

Город Выручка (млрд руб.) Изменение (% год к году)
Москва 1255,6 1,7
Санкт-Петербург 252,7 –23,5
Екатеринбург 109,1 –14,7
Краснодар 106,8 –26,2
Тюмень 72,8 –8,1
Казань 69,2 –2,0
Ростов-на-Дону 63,6 –9,3
Новосибирск 61,6 –16,9
Уфа 47,5 –12,5
Нижний Новгород 39 17,2
Пермь 33,4 0,9
Воронеж 31,8 9,7
Красноярск 22,7 –32,6
Самара 18,9 –19,9
Волгоград 15,8 –22,5
Челябинск 15 –10,7
Омск 10,2 –1,0

Источник: аналитический сервис BnMAP.pro.

  • Газета «Коммерсантъ» №206/П от 10.11.2025, стр. 10

Новости компаний Все