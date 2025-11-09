Газета «Коммерсантъ» 09.11.2025, 15:50 Совокупная выручка застройщиков жилья в крупных городах России в январе—сентябре 2025 года Выйти из полноэкранного режима Город Выручка (млрд руб.) Изменение (% год к году) Москва 1255,6 1,7 Санкт-Петербург 252,7 –23,5 Екатеринбург 109,1 –14,7 Краснодар 106,8 –26,2 Тюмень 72,8 –8,1 Казань 69,2 –2,0 Ростов-на-Дону 63,6 –9,3 Новосибирск 61,6 –16,9 Уфа 47,5 –12,5 Нижний Новгород 39 17,2 Пермь 33,4 0,9 Воронеж 31,8 9,7 Красноярск 22,7 –32,6 Самара 18,9 –19,9 Волгоград 15,8 –22,5 Челябинск 15 –10,7 Омск 10,2 –1,0 Открыть в новом окне Источник: аналитический сервис BnMAP.pro.