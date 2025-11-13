«На российском рынке труда заработная плата часто не выполняет своей рыночной функции»

О нетривиальной ситуации на рынке труда «Деньги» решили расспросить заведующего лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Андрея Коровкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заведующий лабораторией ИНП РАН; профессор кафедры экономики труда и персонала экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Коровкинн.

Фото: ИНП РАН Заведующий лабораторией ИНП РАН; профессор кафедры экономики труда и персонала экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Коровкинн.

Фото: ИНП РАН

— Как вы оцениваете уровень безработицы в этом году? Насколько понимаю, он все еще ниже условного естественного уровня. Или естественный уровень меняется вместе с рынком?

— Рынок труда, обладая определенной спецификой, тем не менее функционирует на тех же принципах, что и другие рынки экономической системы. Спрос на труд не может в точности быть равен предложению рабочей силы длительное время, поскольку такая ситуация фактически означает отсутствие изменений. Однако при этом чрезвычайно важно, чтобы величина дисбаланса не превышала определенного уровня, приводящего к возникновению кризисной ситуации. Регулирующие воздействия при этом могут осуществляться как со стороны предложения, так и со стороны спроса.

Не вдаваясь в детали категории естественного уровня безработицы, отмечу лишь, что последняя предполагает существование некоего естественного равновесного уровня безработицы и отсутствие циклической безработицы. По сути, это означает, что экономика находится в устойчивом состоянии, а безработица складывается из фрикционной и структурной безработицы. Вероятно, имеет право на существование и естественный уровень вакантных рабочих мест как мера порога предкризисного состояния со стороны спроса.

Естественный уровень безработицы — это не универсальная экономическая константа, а величина, складывающаяся за относительно продолжительный период устойчивого развития, различающаяся для различных условий функционирования экономической системы, моделей социально-экономического развития и, вообще говоря, своя для разных стран.

Сложившийся в последние годы уровень безработицы на отечественном рынке труда можно оценивать как весьма негативный факт, отражающий не только дефицит рабочей силы, но и ненормальное функционирование рынка труда в целом, не обеспечивающее должный оборот рабочей силы и взаимодействие с системой образования. Тема демографических ограничений в российской экономике и замещающей миграции весьма остро звучала еще 15 лет назад. Однако порочная идея (которая продолжает жить, но в новых формах) решить проблему дефицита рабочей силы за счет мигрантов ее не решила и привела к обострению проблем национальной безопасности и качества жизни россиян. Потеряли время.

— Как, на ваш взгляд, изменится уровень безработицы в этом году и как он будет меняться далее?

— Возможные изменения по сравнению с предыдущим периодом, скорее всего, будут незначительны. Предполагаемое снижение ключевой ставки ЦБ и соответствующее повышение доступности кредитов открывают возможности роста инвестиций. Вложения в новое строительство с расширением системы рабочих будут наталкиваться на дефицит рабочей силы и усиливать его, подстегивая необходимость привлечения иностранной рабочей силы и снижая и без того низкую безработицу. Вложения в модернизацию производства на основе мер научно-технической реконструкции и повышения производительности труда могут вызвать высвобождение рабочей силы, ведущее к росту безработицы и снижению остроты дефицита кадров. Ясно, что эти процессы имеют отраслевые и региональные особенности. Если будет принято решение о заметном расширении использования труда неквалифицированной рабочей силы мигрантов, возможен небольшой рост уровня безработицы.

— Как оцениваете рост реальной зарплаты по экономике в этом году? Как на этот рост влияет замедление инфляции и охлаждение экономики?

— Рост реальной зарплаты по экономике в этом году в значительной степени обусловлен принятием решений об индексации МРОТ и зарплат бюджетников, поскольку бизнес, конкурируя на рынке труда с государством за работника, в известной мере ориентируется на зарплатную политику государства.

Что касается так называемого охлаждения экономики, а по сути — сдерживания темпов экономического роста, то в рамках такой экономической политики следует ожидать как минимум снижения темпов роста реальной зарплаты, чему также будет способствовать снижение ключевой ставки. На этом фоне не исключен и незначительный рост безработицы.

Важен не сам экономический рост, а как он достигается: экстенсивным или интенсивным путем.

Беседовал Михаил Малыхин