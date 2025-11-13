«На российском рынке труда заработная плата часто не выполняет своей рыночной функции»
О нетривиальной ситуации на рынке труда «Деньги» решили расспросить заведующего лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Андрея Коровкина.
Заведующий лабораторией ИНП РАН; профессор кафедры экономики труда и персонала экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Коровкинн.
Фото: ИНП РАН
— Как вы оцениваете уровень безработицы в этом году? Насколько понимаю, он все еще ниже условного естественного уровня. Или естественный уровень меняется вместе с рынком?
— Рынок труда, обладая определенной спецификой, тем не менее функционирует на тех же принципах, что и другие рынки экономической системы. Спрос на труд не может в точности быть равен предложению рабочей силы длительное время, поскольку такая ситуация фактически означает отсутствие изменений. Однако при этом чрезвычайно важно, чтобы величина дисбаланса не превышала определенного уровня, приводящего к возникновению кризисной ситуации. Регулирующие воздействия при этом могут осуществляться как со стороны предложения, так и со стороны спроса.
Не вдаваясь в детали категории естественного уровня безработицы, отмечу лишь, что последняя предполагает существование некоего естественного равновесного уровня безработицы и отсутствие циклической безработицы. По сути, это означает, что экономика находится в устойчивом состоянии, а безработица складывается из фрикционной и структурной безработицы. Вероятно, имеет право на существование и естественный уровень вакантных рабочих мест как мера порога предкризисного состояния со стороны спроса.
Естественный уровень безработицы — это не универсальная экономическая константа, а величина, складывающаяся за относительно продолжительный период устойчивого развития, различающаяся для различных условий функционирования экономической системы, моделей социально-экономического развития и, вообще говоря, своя для разных стран.
Сложившийся в последние годы уровень безработицы на отечественном рынке труда можно оценивать как весьма негативный факт, отражающий не только дефицит рабочей силы, но и ненормальное функционирование рынка труда в целом, не обеспечивающее должный оборот рабочей силы и взаимодействие с системой образования. Тема демографических ограничений в российской экономике и замещающей миграции весьма остро звучала еще 15 лет назад. Однако порочная идея (которая продолжает жить, но в новых формах) решить проблему дефицита рабочей силы за счет мигрантов ее не решила и привела к обострению проблем национальной безопасности и качества жизни россиян. Потеряли время.
— Как, на ваш взгляд, изменится уровень безработицы в этом году и как он будет меняться далее?
— Возможные изменения по сравнению с предыдущим периодом, скорее всего, будут незначительны. Предполагаемое снижение ключевой ставки ЦБ и соответствующее повышение доступности кредитов открывают возможности роста инвестиций. Вложения в новое строительство с расширением системы рабочих будут наталкиваться на дефицит рабочей силы и усиливать его, подстегивая необходимость привлечения иностранной рабочей силы и снижая и без того низкую безработицу. Вложения в модернизацию производства на основе мер научно-технической реконструкции и повышения производительности труда могут вызвать высвобождение рабочей силы, ведущее к росту безработицы и снижению остроты дефицита кадров. Ясно, что эти процессы имеют отраслевые и региональные особенности. Если будет принято решение о заметном расширении использования труда неквалифицированной рабочей силы мигрантов, возможен небольшой рост уровня безработицы.
— Как оцениваете рост реальной зарплаты по экономике в этом году? Как на этот рост влияет замедление инфляции и охлаждение экономики?
— Рост реальной зарплаты по экономике в этом году в значительной степени обусловлен принятием решений об индексации МРОТ и зарплат бюджетников, поскольку бизнес, конкурируя на рынке труда с государством за работника, в известной мере ориентируется на зарплатную политику государства.
Что касается так называемого охлаждения экономики, а по сути — сдерживания темпов экономического роста, то в рамках такой экономической политики следует ожидать как минимум снижения темпов роста реальной зарплаты, чему также будет способствовать снижение ключевой ставки. На этом фоне не исключен и незначительный рост безработицы.
Важен не сам экономический рост, а как он достигается: экстенсивным или интенсивным путем.