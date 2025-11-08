Чем известен Михаил Кузнецов

7 ноября в Москве задержали директора департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга Михаила Кузнецова. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Кузнецов Михаил Викторович родился 15 марта 1988 года. Окончил три факультета МГУ им. Ломоносова: геологический по специальности «геология горючих ископаемых» (2009), Высшую школу перевода («переводчик», 2009), государственного управления («менеджмент», 2011). В 2019-м окончил международную бизнес-школу INSEAD.

Трудовую деятельность начал в 2005 году, проходил практику в должности ведущего специалиста в Министерстве энергетики РФ. В 2006–2007 — геолог в компании «Русский уголь» (Республика Хакасия), с 2008-го — геолог в Федеральном агентстве по недропользованию.

В 2008–2011 годах — ведущий специалист блока по геологоразведке в ЛУКОЙЛе, позже стал главным специалистом блока стратегического развития компании. В 2012–2016 занимался реализацией стратегий развития в Кембриджской ассоциации энергетических исследований (IHS CERA Associate). В 2017 году возглавил управление технологических партнерств и импортозамещения ПАО «Газпром нефть».

В 2022-м стал гендиректором АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив». В том же году назначен директором департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса Министерства промышленности и торговли РФ. Среди задач департамента — формирование государственной промышленной политики в нефтегазовом, энергетическом и экологическом машиностроении, а также в электротехнической промышленности.