В финале итогового турнира WTA сыграют Арина Соболенко и Елена Рыбакина

В субботу, 8 ноября, в Эр-Рияде в финале итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) с призовым фондом $15,5 млн встретятся Елена Рыбакина из Казахстана и первая ракетка мира Арина Соболенко из Белоруссии. Это выяснилось после того, как Рыбакина за 2 часа 5 минут переиграла американку Джессику Пегулу — 4:6, 6:4, 6:3, а Соболенко за 2 часа 21 минуту сломила сопротивление другой представительницы США, Аманды Анисимовой — 6:3, 3:6, 6:3. Счет личных встреч финалисток — 8:5 в пользу Соболенко, которая выиграла последний их матч — четвертьфинал октябрьского турнира в Ухане.

На нынешнем турнире Соболенко и Рыбакина одержали по четыре победы, обеспечив себе по 1000 рейтинговых очков и $3,985 млн призовых. Чемпионка получит 1500 очков и $5,235 млн, установив рекорд по призовым, заработанным на одном официальном теннисном турнире.

Евгений Федяков