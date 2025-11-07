Орбан заявил, что ему не нужна помощь Трампа в разрешении конфликта с ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что может урегулировать разногласия с руководством ЕС самостоятельно. Перед началом переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме он подчеркнул, что не намерен обращаться к Вашингтону за посредничеством в споре с европейскими партнерами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst / Reuters Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Я здесь не для того, чтобы просить президента Трампа урегулировать наши конфликты с Европейским союзом. Это наше собственное дело, и мы им будем заниматься»,— сказал господин Орбан (цитата по ТАСС).

Разногласия венгерского премьера с руководством ЕС обусловлены тем, что Венгрия придерживается отличной от большинства стран союза позиции по ряду ключевых вопросов. Это касается миграции, конфликта на Украине и прав сексуальных меньшинств. В сентябре господин Орбан заявлял, что Запад, по его мнению, больше не может служить примером для подражания.

В конце октября совет ЕС принял план отказа от закупок российских нефти и газа, первый этап программы начнет действовать с 1 января 2026 года. Господин Орбан заявлял, что страна не сможет заменить российские энергоресурсы, а потому должна до конца бороться за возможность покупать их у РФ.