Орбан: Запад больше не образец для подражания

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад больше не может быть примером для подражания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Inquam Photos / Tudor Pana / Reuters Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Inquam Photos / Tudor Pana / Reuters

«Нам нужна смелость — интеллектуальная, политическая и личная, — чтобы признать, что Запад больше не пример для подражания, и показать, что есть лучший путь»,— написал господин Орбан в соцсети X.

По его словам, Евросоюз балансирует на грани и повсюду сталкивается с долгом, миграцией, насилием и провальной политикой. При этом Венгрия будет твердо стоять на своем: выступать за свободу от мигрантов, поддерживать семьи и предоставлять возможности тем, кто готов работать.