Трамп заявил о нежелании России прекращать конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп назвал главную причину, почему, по его мнению, урегулирование на Украине еще не достигнуто.

«Главное препятствие заключается в том, что они (власти России.— "Ъ") просто пока не хотят останавливаться»,— сказал господин Трамп во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома). Дональд Трамп добавил, что по этой причине откладывается его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

При этом господин Трамп заявил, что есть «хороший шанс» на встречу с господином Путиным в Будапеште.

Президенты России и США договорились провести встречу в Будапеште во время телефонного разговора 16 октября. Позже американский президент сообщил, что отменил переговоры. Господин Путин предположил, что Дональд Трамп имел в виду их перенос.