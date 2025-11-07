Медведев призвал увеличить финансирование мероприятий по реабилитации бойцов СВО

В ближайшие три года необходимо увеличить финансирование мероприятий по реабилитации участников СВО, заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В первую очередь речь идет о раненых, уточнил господин Медведев. Он предложил увеличить финансирование за счет бюджетных грантов и средств фонда «Защитники Отечества». «Такие медицинские услуги должны быть абсолютно доступны для участников спецоперации»,— приводит пресс-служба «Единой России» слова председателя партии.

Дмитрий Медведев назвал поддержку бойцов СВО и их семей приоритетом партии и всей страны.

В сентябре замминистра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева сообщала, что совместно с Центром инноваций в травматологии и ортопедии в России будет открыто шесть центров реабилитации для восстановления участников СВО. В медучреждениях будет доступно протезирование и обеспечение военнослужащих высокофункциональными протезами.