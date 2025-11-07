Медведев призвал увеличить финансирование мероприятий по реабилитации бойцов СВО
В ближайшие три года необходимо увеличить финансирование мероприятий по реабилитации участников СВО, заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
В первую очередь речь идет о раненых, уточнил господин Медведев. Он предложил увеличить финансирование за счет бюджетных грантов и средств фонда «Защитники Отечества». «Такие медицинские услуги должны быть абсолютно доступны для участников спецоперации»,— приводит пресс-служба «Единой России» слова председателя партии.
Дмитрий Медведев назвал поддержку бойцов СВО и их семей приоритетом партии и всей страны.
В сентябре замминистра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева сообщала, что совместно с Центром инноваций в травматологии и ортопедии в России будет открыто шесть центров реабилитации для восстановления участников СВО. В медучреждениях будет доступно протезирование и обеспечение военнослужащих высокофункциональными протезами.