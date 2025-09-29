В России построят шесть реабилитационных центров для участников СВО

Совместно с Центром инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО) в России будет открыто шесть центров реабилитации для восстановления участников СВО. Об этом ТАСС сообщила замминистра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

По ее словам, в центрах будет доступно протезирование и обеспечение военнослужащих высокофункциональными протезами. В каких регионах будут построены центры, замминистра не сообщила, но уточнила, что в части субъектов их обустроят на базе уже существующих.

23 сентября директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял, что работающие в зоне СВО медики возвращают в строй более 96% раненых военнослужащих. По словам господина Нарышкина, России удалось накопить огромный опыт, чтобы сейчас решать «самые непростые задачи» в сфере реабилитации военнослужащих. В том же месяце замминистра здравоохранения Виктор Фисенко заявлял, что проведение боевых действий стало одним из «драйверов развития» медицинской реабилитации в России. Он представлял данные: за семь месяцев 2025 года услуги по реабилитации были оказаны более 1 млн пациентов (сколько из них являются военнослужащими — не уточнялось).

Полина Мотызлевская