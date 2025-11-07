Доцента ВШЭ в Петербурге обвинили в вымогательства части зарплаты подчиненного

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в отношении доцента факультета «Школа информатики, физики и технологий» в ФГАОУ ВО НИУ «Высшая школа экономики» Михаила Мухина. Сотрудник вуза обвиняется в вымогательстве денежных средств у подчиненного, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Доцент с исполнением возложенных обязанностей декана факультета стал фигурантом дела, возбужденного по ч. 3 ст. 159 УК РФ. По информации следствия, Михаил Мухин два года назад сообщил сотруднику, находящемуся в должностном подчинении, о необходимости отдавать часть средств от заработной платы и преподавательских надбавок. Таким образом доцент обогатился на 460 тыс. рублей.

Сотрудника ВШЭ задержали 6 ноября и предъявили обвинение. Суд избрал ему домашний арест по 6 января 2026 года.

Татьяна Титаева