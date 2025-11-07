Сотрудники УФНС по Карелии зафиксировали неофициальное трудоустройство в ПВЗ

В ходе проверок пунктов выдачи заказов маркетплейсов в Карелии с начала года зафиксировали факты неофициального трудоустройства 71 сотрудника. Специалисты рекомендовали владельцам ПВЗ добровольно оформить трудовые договоры с работниками и уплатить доначисленные налоги, сообщили в администрации Республики Карелия.

Предприниматели с начала 2025 года легализовали труд 71 сотрудника. Сумма уточненных налоговых обязательств по НДФЛ и страховым взносам превысила 4 млн рублей.

Также сотрудники налоговой службы установили 161 случай незаконного перевода персонала в статус самозанятых. Работодатели заключили трудовые договоры, сумма поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет региона составила дополнительные 3,4 млн рублей.

Татьяна Титаева