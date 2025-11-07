Карпин вызвал в расположение сборной России по футболу двух игроков «Зенита»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин вызвал в расположение национальной команды двух игроков «Зенита», сообщает пресс-служба РФС. Речь идет о защитнике Юрие Горшкове и полузащитнике Максиме Глушенкове.

Интересно, что вызова в сборную не дождались атакующий хавбек Андрей Мостовой и голкипер Денис Адамов. Первый поучаствовал в победах над «Динамо» и «Локомотивом», второй отстоял на ноль в принципиальной игре с «железнодорожниками».

Национальная команда 12 ноября сыграет в Петербурге с Перу, спустя три дня сборная России встретится в Сочи с национальной командой Чили.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Зенит» уступил московскому «Динамо» в Кубке России со счетом 3:1. Единственный мяч сине-бело-голубых забил Педро. Ответная встреча 1/8 финала Пути РПЛ пройдет в Москве 27 ноября.

Андрей Маркелов