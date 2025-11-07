Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Пострадавший при крушении вертолета в Дагестане скончался в больнице

В больнице Избербаша скончался один из пострадавших при крушении вертолета Ка-226, который 7 ноября упал на частный дом в населенном пункте Ачи-Су в Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщал ранее «Ъ-Кавказ», воздушное судно упало на жилое строение, после чего начался пожар.

По факту произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель нескольких человек.

Валентина Любашенко

