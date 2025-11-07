За ноябрьские праздники по Октябрьской железной дороге перевезли 2,7 млн пассажиров

На магистралях Октябрьской железной дороги за минувшие ноябрьские было перевезено в общей сложности 2,7 млн пассажиров. Это на 1,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года, отметили в пресс-службе ОЖД.

Поездами дальнего следования с 1 по 5 ноября воспользовались 342,7 тыс. человек (+4,2%), пригородными электричками 2,3 млн пассажиров (+1,6%), уточняется в сообщении.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что в целом по итогам десяти месяцев этого года на магистралях Октябрьской железной дороги было перевезено в общей сложности 171,1 млн пассажиров, что на 3% больше показателя за аналогичный период 2024 года.

Андрей Цедрик