Акция в честь 108-й годовщины октябрьской революции прошла у «Авроры»
У крейсера «Аврора» прошла акция в честь 108-й годовщины Великой октябрьской социалистической революции, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». Коммунисты возложили цветы к постаменту у крейсера.
Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ
На мероприятии собрались члены КПРФ, «Коммунистов России», ЛКСМ и других коммунистических организаций. Акцию посетили в том числе жители других государств, из Индии и Вьетнама. На набережной исполнили песни советских лет, в том числе «Интернационал», «Катюшу», «Комсомольцы-добровольцы», «Крейсер "Аврора"» и т.д.
На этот раз, по оценке корреспондента «Ъ Северо-Запад», на мероприятии было больше молодежи, чем взрослых коммунистов.