Акция в честь 108-й годовщины октябрьской революции прошла у «Авроры»

У крейсера «Аврора» прошла акция в честь 108-й годовщины Великой октябрьской социалистической революции, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». Коммунисты возложили цветы к постаменту у крейсера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ

На мероприятии собрались члены КПРФ, «Коммунистов России», ЛКСМ и других коммунистических организаций. Акцию посетили в том числе жители других государств, из Индии и Вьетнама. На набережной исполнили песни советских лет, в том числе «Интернационал», «Катюшу», «Комсомольцы-добровольцы», «Крейсер "Аврора"» и т.д.

На этот раз, по оценке корреспондента «Ъ Северо-Запад», на мероприятии было больше молодежи, чем взрослых коммунистов.

Полина Пучкова