Директор малого и микробизнеса Альфа-банка Денис Осин четвертый год подряд возглавил рейтинг топ-менеджеров подразделений МСП от делового журнала «Банковское обозрение». Эксперты оценивали стаж, опыт работы и медийную активность. Важными критериями оценки также стали прирост числа клиентов и выданных кредитов. «Это достижение — результат непрерывной совместной работы нашей команды,— прокомментировал свою награду Денис Осин. — Клиенты отмечают технологичность и удобство наших сервисов, потому что они упрощают и оптимизируют рутинные задачи, тем самым помогая малому бизнесу сосредоточиться на главном — на развитии и масштабировании».

Ozon объявил о первых в своей истории дивидендах. Рекомендовано выплатить по обыкновенным и конвертируемым акциям класса А за девять месяцев года 143,5 руб. на акцию. Общий объем выплат может составить 30 млрд руб. Окончательное решение акционеры примут 10 декабря.

«Российские железные дороги» расширяют функционал сервиса «Лист ожидания». В частности, планируется возможность отслеживания нужного билета. Как уточнили в компании, существующая версия дизайна является временной, и скоро она изменится.