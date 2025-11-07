Минобороны КНР: поставки танков Abrams Тайваню не изменят расклад военных сил

Американские танки M1A2T Abrams, принятые на вооружение армией Тайваня, не способны подорвать решимость и способность Китая защищать национальный суверенитет и территориальную целостность. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны КНР Цзян Бинь.

«Сторонники "независимости Тайваня" хорошо осознают соотношение военных сил между двумя берегами Тайваньского пролива», — отметил на брифинге представитель китайского военного ведомства. Цзян Бинь подчеркнул, что демонстрация ими «нескольких единиц американского оружия» предназначена для того, чтобы «придать себе смелости и одновременно ввести народ Тайваня в заблуждение».

31 октября состоялась церемония ввода в строй 28 танков Abrams вооруженными силами Тайваня. Согласно данным NHK, решение о поставках было принято еще первой администрацией президента США Дональда Трампа. К 2026 году Вашингтон планирует доставить на Тайвань в сумме 108 боевых машин данной модели.

Пекин считает Тайвань частью территории КНР, что оспаривается правительством острова. Вашингтон, хотя де-юре не признает правительство в Тайбэе, оказывает ему экономическую и военную поддержку.

Россия привержена принципу «одного Китая», считает, что Тайвань является его неотъемлемой частью и выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме.

30 октября президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Пусане (Южная Корея). Господин Трамп охарактеризовал встречу как успешную и способствующую установлению мира между двумя странами.

Между тем в начале октября стало известно, что Тайвань планирует купить у США четыре зенитно-ракетных комплекса Patriot и 500 ракет.

Ярослав Фокин