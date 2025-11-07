Выездной матч «Зенита» с «Крыльями Советов» обслужит судейская бригада Сергея Карасева

Главным арбитром футбольного матча «Крылья Советов» (Самара) — «Зенит» (Санкт-Петербург) в рамках 15-го тура РПЛ назначен один из лучших российских рефери — 46-летний судья Сергей Карасев (Москва). Предстоящая игра станет для него 63-й в карьере с участием сине-бело-голубых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский футбольный судья Сергей Карасев во время одного из матчей чемпионата России.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Российский футбольный судья Сергей Карасев во время одного из матчей чемпионата России.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Ассистенты господина Карасева — Алексей Лунев из Новосибирска и Максим Белокур из Владивостока. Резервный арбитр — Максим Перезва, представляющий подмосковное Раменское. Главный судья ВАР — сочинец Павел Кукуян. Его помощник — москвич Роман Сафьян.

Ранее Сергей Карасев 62 раза обслуживал матчи с участием «Зенита», в которых петербуржцы одержали 38 побед, 17 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений.

Выездная игра с самарскими «Крыльями» пройдет в воскресенье, 9 ноября, и начнется в 13:00 по петербургскому времени.

Андрей Цедрик