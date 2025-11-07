Спасатели МЧС потушили пожар на месте крушения в Дагестане

В Дагестане полностью ликвидировали пожар на месте крушения вертолета. К тушению привлекли 16 сотрудников и четыре единицы техники. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, возгорание началось после падения воздушного судна, принадлежавшего Кизлярскому электромеханическому заводу, в районе с. Ачи-Су. Вертолет упал на частный дом, в котором никого не было. Около 16:30 огонь локализовали на площади 80 кв. м.

«В результате авиакатастрофы четыре человека погибли, еще трое получили травмы. Пострадавших доставили в больницу Избербаша», — пояснили в пресс-службе.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что пассажирами упавшего вертолета были сотрудники Кизлярского электромеханического завода. По предварительной информации, среди пострадавших — сын руководителя концерна.

Валентина Любашенко