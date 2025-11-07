В Липецкой области незаконно торговали археологическими находками

В Усманском районе Липецкой области был выявлен незаконный оборот археологических предметов. Об этом сообщила государственная дирекция культурного наследия региона со ссылкой на судебную систему.

Из сообщения следует, что жительница Усманского района приобретала онлайн археологические находки и ценности с целью дальнейшей перепродажи. В рамках расследования начальник отдела памятников археологии и истории ОБУК «Госдирекция» Артем Клюкойть предоставил экспертное заключение о том, что изъятые сотрудником УФСБ у женщины предметы представляют собой историко-культурную ценность.

На прошлой неделе стало известно, что в Новохоперском районе Воронежской области археологи местного ООО «Центр охранных археологических исследований» обнаружили погребение эпохи бронзы (XVIII—XIII века до н. э.). Там находились останки одного человека и погребальный инвентарь в виде керамического горшка.

Ульяна Ларионова