В Ярославле модульную поликлинику хотят открыть в первом квартале 2026 года

В Ярославле модульная поликлиника на улице Гоголя начнет работать в первом квартале 2026 года. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Господин Евраев, посетивший стройплощадку, рассказал, что в ноябре подрядчик полностью закроет строительный контур и займется внутренней отделкой. Параллельно рабочие благоустроят часть территории.

«Необходимо предусмотреть большее количество мест на парковке, чтобы ей могли пользоваться и посетители, и сотрудники поликлиники»,— отметил губернатор.

Строительно-монтажные работы нужно закончить в текущем году, подчеркнул Михаил Евраев. После новогодних праздников рабочие должны расставить уже закупленное оборудование. Тогда же нужно будет получить лицензию.

«На объекте будут задействованы около 100 специалистов. Рассчитываем, что в первом квартале следующего года поликлиника откроет свои двери для пациентов. Учреждение будет работать в продленном режиме — до 22 часов»,— написал господин Евраев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что первоначально объект планировали открыть в декабре 2024 года, однако сроки перенесли в связи с сильной загрузкой завода-производителя.

Алла Чижова