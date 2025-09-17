Губернатор объяснил задержку строительства поликлиники на Гоголя

Задержка возведения модульной поликлиники на улице Гоголя в Ярославле возникла в связи с сильной загрузкой завода-производителя. Об этом губернатор Михаил Евраев сказал на пресс-конференции.

«Модульную поликлинику до конца года сделаем. Заводы очень сильно завалены заказами на модульные конструкции: все регионы ставят модули, причем по всем направлениям. Поэтому любой срыв на заводе сразу приводит к очень тяжелым последствиям в определенной степени. Сейчас у нас работа налажена, идет жесткий контроль»,— сообщил Михаил Евраев.

Напомним, что первоначально объект планировали открыть в декабре 2024 года. Дополнительным соглашением срок строительства был продлен до 30 октября 2025 года. Благоустройство территории вокруг поликлиники перенесли на 2026-й год.

Алла Чижова