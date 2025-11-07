Бюджет Липецкой области на 2026 год могут принять с дефицитом 12,7 млрд рублей

В липецкий облсовет поступил проект бюджета региона на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Согласно размещенному на сайте регпарламента документу, в следующем году казна ожидается с дефицитом 12,75 млрд руб. Доходы при этом могут составить 103,5 млрд руб., расходы — 116,3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание правительства Липецкой области

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Здание правительства Липецкой области

В законопроекте сказано, что липецкий бюджет в 2027 и 2028 годах также может быть дефицитным. Показатель прогнозируется в объеме 5,2 млрд руб. и 4,2 млрд руб. Доходы в 2027 году могут составить 104,9 млрд руб., в 2028-м — 107,1 млрд руб. Расходы — 110,1 млрд и 111,3 млрд соответственно.

В облсовете отметили, что в ноябре состоятся публичные слушания по бюджету. После этого с учетом всех рекомендаций законопроект рассмотрят сначала на заседаниях комитетов, а затем — на сессиях регпарламента.

Бюджет Липецкой области на 2025 год в первой редакции имел дефицит в 17 млрд руб. Его доходы составляли 103,8 млрд руб., расходы — 120,9 млрд. Документ приняли в середине декабря 2024 года.

Алина Морозова