Бюджет Липецкой области на 2025 год приняли с дефицитом в 17 млрд рублей

Депутаты липецкого облсовета на сегодняшней сессии приняли в окончательном чтении закон об областном бюджете на 2025 год. Его дефицит составит 17 млрд руб. при доходах в 103,8 млрд и расходах в 120,9 млрд. Об этом сообщили в региональном парламенте.

Объем налоговых доходов в следующем году прогнозируется в объеме 86 млрд руб. Основными источниками (68% от общей суммы) станут налог на прибыль и налог на доходы физлиц.

30 млрд руб. планируется направить на сферу здравоохранения, 20 млрд — на образование, 4 млрд — на соцконтракты. Еще 2,7 млрд руб. предусмотрены на увеличение зарплаты бюджетникам, 2,5 млрд — на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, 1,3 млрд — на «увеличение нормы на питание для школьников и студентов».

Публичные слушания прошла редакция облбюджета с дефицитом в 16,7 млрд руб. при доходах в 90,5 млрд и расходах в 107,3 млрд.

Кроме того, в ходе сессии депутаты облсовета внесли поправки в закон о бюджете региона на 2024 год. Согласно изменениям, его дефицит остается на уровне 32 млрд руб., а доходная и расходная части увеличиваются в сумме на 530 млн руб. — с 111,7 до 111,9 млрд и с 143,8 до 144,5 млрд руб. соответственно.

Подробнее о формировании областных бюджетов в макрорегионе на 2025 год — в публикации «Ъ-Черноземье» «Догоняя инфляцию».

Алина Морозова