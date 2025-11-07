Чиновница получила ранения при атаке БПЛА в Белгородской области
В селе Посохово Валуйского городского округа автомобиль подвергся атаке беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате пострадала заместитель главы Колосковской территориальной администрации Юлия Ломонос.
Пострадавшую с минно-взрывной травмой и ранениями мягких тканей головы доставили в Валуйскую центральную районную больницу. Там ей оказали медицинскую помощь.
Ранее в поселке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области на одном из объектов произошел подрыв дрона, в результате чего пострадали двое мужчин.