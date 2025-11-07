Два человека пострадали при взрыве БПЛА в Белгородской области

На территории одного из объектов в поселке Пролетарский Ракитянского района сдетонировал дрон. Пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Попутным транспортом раненых мужчин доставили в Ракитянскую ЦРБ. У одного из них — осколочное ранение спины, у второго — осколочное ранение бедра. Характер повреждений на объекте не уточняется.

За сутки Белгородская область подверглась атаке 69 беспилотников и 47 снарядов. Под удар попали шесть муниципалитетов региона. Один человек погиб, еще два пострадали. Повреждены пять частных домов и 11 автомобилей.