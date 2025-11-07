Экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли возглавил «Фиорентину»

Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» объявил о назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера. Срок соглашения со специалистом не уточняется.

Паоло Ваноли

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Паоло Ваноли

Отмечается, что сегодня Паоло Ваноли проведет первую тренировку. На этом посту он сменил Стефано Пиоли, который был отправлен в отставку 4 ноября. «Фиорентина» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. По итогам 10 туров клуб набрал 4 очка, не одержав ни одной победы.

Предыдущим местом работы Паоло Ваноли был итальянский «Торино», откуда он был уволен в июне. Также итальянский специалист возглавлял московский «Спартак» с декабря 2021 по июнь 2022 года. Под его руководством столичный клуб впервые за 19 лет стал обладателем Кубка России. С 2022 по 2024 год Ваноли занимал пост главного тренера «Венеции».

Таисия Орлова