Нижегородского журналиста Александра Пичугина признали иноагентом

Минюст внес нижегородского журналиста Александра Пичугина в реестр иноагентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Пичугин (иноагент)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Александр Пичугин (иноагент)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Признанный иноагентом Александр Пичугин работал на телеканалах «Волга» и ГТРК «Нижний Новгород», был первым главредом программы «Вести-Приволжье», руководил правительственным отделом пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, пресс-центром Волго-Вятского банка Сбербанка России, занимал различные должности в нижегородских СМИ «Нижний сейчас», «Репортер-НН», «Открытый Нижний» и Newsroom24.

В 2020 году Александр Пичугин (признан иноагентом) стал первым журналистом, осужденным в России по ст. 207.1 о распространении фейков. В Вербное воскресенье он написал в своем Telegram-канале саркастический пост о том, что определенная организация якобы намеренно заражает население коронавирусом с помощью своих «адептов смертников», — так журналист иносказательно раскритиковал богослужения в период пандемии и массовых ограничений. За это его оштрафовали на 300 тыс. руб. В феврале 2021 года журналиста оштрафовали на 10 тыс. руб. за участие в несанкционированном митинге в центре Нижнего Новгорода. С 2022 года он не живет в России.

Также перечень иноагентов 7 ноября пополнили политолог Георгий Чижов, акционист Павел Крисевич, историк Алексей Уваров, активист Борис Золотаревский, социолог Маргарита Завадская, проект «Черта» и форум свободной культуры в Европе «СловоНово».

Внесенные в реестр распространяли материалы иноагентов и ложную информацию о решениях российских властей, выступали против проведения боевых действий на Украине и формировали негативный образ российской армии, говорится в сообщении Минюста.

Елена Ковалева