Белгородская чиновница пострадала из-за удара БПЛА по автомобилю

Из-за атаки дрона по автомобилю в селе Посохове Валуйского округа Белгородской области пострадала заместитель главы Колосковской территориальной администрации Юлия Ломонос. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Чиновница получила минно-взрывную травму и ранения мягких тканей головы. Госпоже Ломонос оказали медпомощь в Валуйской ЦРБ. Она продолжит лечение амбулаторно. Автомобиль поврежден.

За прошедшие сутки при обстрелах Белгородской области один человек погиб и два пострадали. Кроме того, были повреждены пять частных домов и 11 автомобилей.

