За сутки Белгородскую область атаковали 69 БПЛА: один человек погиб и два ранены

За прошедшие сутки шесть муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам ВСУ с применением как минимум 69 беспилотников и 47 боеприпасов. В итоге один человек погиб, еще два пострадали. Повреждены пять частных домов и 11 автомобилей. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Мирная жительница погибла из-за ранений, полученных от удара дрона на хуторе Михайловка Валуйского округа. Она скончалась на месте атаки. В селе Тулянка огнем уничтожена сельхозтехника, на хуторе Леоновка поврежден объект инфраструктуры. Всего по муниципалитету выпустили 11 беспилотников.

Из-за удара дрона по соцобъекту ранения получила жительница села Волчья Александровка Волоконовского района. Пострадавшей оказали помощь в Валуйской ЦРБ, она продолжает лечение амбулаторно. Соцобъект поврежден. ВСУ атаковали район посредством трех БПЛА.

Еще один пострадавший установлен в селе Червона Дибровка Шебекинского округа. Он получил ранения от удара беспилотника. Сейчас житель села лечится амбулаторно. В округе повреждены два коммерческих объекта, три легковых и два грузовых автомобиля. По муниципалитету выпустили два боеприпаса и девять БПЛА.

Вчера в медучреждение обратился мирный житель, пострадавший после атаки дрона в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа 2 ноября. Он лечится в больнице №2 облцентра. За прошедшие сутки в муниципалитете зафиксировали серьезные повреждения. В селе Безымене на территории сельхозпредприятия пострадало оборудование, в селе Глотове — частный дом и легковой автомобиль. В городе Грайвороне повреждены частный дом и транспортное средство. Утром в населенном пункте из-за сброса взрывного устройства с БПЛА пострадали частный дом, три легковых автомобиля и один грузовой. Также ночью был поврежден частный дом в селе Мощеное. Суммарно округ подвергся семи обстрелам с применением 31 боеприпаса и атакам 31 беспилотника.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области один мирный житель погиб, еще один пострадал. Регион подвергся атакам 43 БПЛА и 10 боеприпасов.

Кабира Гасанова