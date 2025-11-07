На Крымском мосту оштрафовали водителей электрокаров, нарушивших запрет на проезд

Первые нарушения выявили после введенного запрета проезда электрокаров по Крымскому мосту. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, передает ТАСС.

По данным правоохранителей, за четыре дня сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности двух водителей по ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги).

В конце октября власти Краснодарского края, а затем и Крыма ввели запрет на проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту с 3 ноября. По словам чиновников, данная мера была принята с целью обеспечения безопасности граждан.

Александр Дремлюгин, Симферополь