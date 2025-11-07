Минюст признал иноагентами акциониста Павла Крисевича и проект «Черта»

Минюст внес в перечень иностранных агентов политолога Георгия Чижова, историка Алексея Уварова, журналиста Александра Пичугина, акциониста Павла Крисевича, активиста Бориса Золотаревского и социолога Маргариту Завадскую. Также в реестр иноагентов вошли проект «Черта» и форум свободной культуры в Европе «СловоНово».

Согласно сообщению Минюста, внесенные в реестр распространяли материалы иноагентов и ложную информацию о решениях российских властей, выступали против проведения боевых действий на Украине и формировали негативный образ российской армии.

По состоянию на 7 ноября в реестре числятся 1107 физических и юридических лиц (включая тех, с кого уже сняли статус).

Полина Мотызлевская