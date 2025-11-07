В Челябинске начнется суд по делу об убийстве курганского журналиста в 2001 году

Челябинский областной суд 10 ноября начнет рассматривать по существу уголовное дело двух обвиняемых в убийстве курганского журналиста Владимира Кирсанова, совершенном 24 года назад. Информация об этом опубликована на официальном сайте суда.

Дело будет рассматриваться с участием присяжных. Обвиняемыми являются бывший адвокат Александр Штингер и спортсмен Иван Курпишев. Следствие считает, что они совершили преступление в составе криминальной группировки «Локомотив».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Курганское региональное управление СК России сообщило о раскрытии убийства журналиста газеты «Курганские вести» Владимира Кирсанова в феврале 2023 года, а в марте объявило о завершении расследования. По данным следствия, в мае 2001 года сообщники подкараулили Владимира Кирсанова возле его гаража, избили до смерти металлической дубинкой и забрали документы, связанные с его работой. Затем тело убитого вывезли, а автомобиль переместили к зданию его работы с целью запутать правоохранительные органы. Мотивом преступления, по данным следствия, стала профессиональная деятельность Владимира Кирсанова. Подозреваемых в убийстве задержали в 2021 году.

В Челябинский областной суд дело поступило в декабре 2024 года, куда во избежание конфликта интересов его передали их Курганского облсуда.