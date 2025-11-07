Поход в ночной клуб Великого Новгорода закончился для 8 мигрантов отделом полиции

Полиция установила нелегальных мигрантов среди посетителей ночного клуба в Великом Новгороде. В отдел по вопросам миграции УМВД России по городу доставили восемь человек, сообщили в пресс-службе регионального управления.

Рейд полиции прошел при участии представителей регионального УФСБ и Росгвардии для проверки соблюдения режима пребывания в России иностранных граждан. Среди восьми задержанных двое иностранцев незаконно находились на территории РФ.

Сотрудники ведомства в отношении этих лиц составили административные протоколы и выписали штрафы. Мигрантов поместили в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД области для дальнейшего выдворения из России.

Татьяна Титаева