Глава Дагестана Меликов пообещал помощь пострадавшим при крушении вертолета

Глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования родным погибших при крушении вертолета Ка-226. Он пообещал оказать всю необходимую помощь трем выжившим при падении вертолета — «от экстренной эвакуации до полноценного медицинского сопровождения».

«В причинах и обстоятельствах сейчас разбираются ответственные органы. Специалисты работают на месте для установления полной картины инцидента»,— написал господин Меликов в Telegram-канале.

О крушении вертолета в Карабудахкентском районе Дагестана стало известно днем 7 ноября. На борту было семь человек, четверо из которых погибли. Трое выживших пассажиров находятся в тяжелом состоянии, сообщали «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. Пол и возраст погибших и пострадавших неизвестны.

В СКР сообщали, что вертолет потерпел крушение на маршруте из Кизляра в Избербаш и упал на частный дом, расположенный на территории турбазы «Солнечный берег». Указывалось, что в вертолете находились туристы, возвращающиеся с экскурсии. Однако, позднее ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что пассажирами вертолета были сотрудники Кизлярского электромеханического завода.

Вертолет принадлежит АО «Концерн КЭМЗ». СКР расследует дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил полетов или подготовки к ним, приведшее к гибели людей по неосторожности).

Полина Мотызлевская