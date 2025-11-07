«Росатом» старается сохранить команду строителей реактора МБИР в Димитровграде

«Несмотря на возможные сложности у подрядных организаций, участвующих в строительстве, важность выполнения федеральной задачи по сооружению МБИР остается неизменной»,— отмечается в комментарии пресс-службы «Росатома», направленного «Ъ» после публикации о забастовке в Димитровграде строителей нового уникального многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР.

Как ранее сообщал «Ъ», в минувшую среду в Димитровграде (Ульяновская область) около 300 сотрудников обособленного подразделения подрядной организации — многопрофильной строительной компании АО «Институт «Оргэнергострой» вышли на площадь перед офисом подразделения с протестом против невыплаты зарплаты (задержка более двух месяцев). Протестующие записали видеообращение к главе СКР Александру Бастрыкину, попросив обратить внимание на нарушение их прав, поскольку прежние обращения в прокуратуру результата не принесли, а также заявили, что, основываясь на своих правах, гарантированных статьей 142 ТК РФ, прекращают работу по строительству реактора и не приступят к ней, пока не будет выплачена зарплата.

Пресс-служба «Росатома» в пятницу сообщали «Ъ-Волга», что «реализация масштабного проекта сооружения многоцелевого быстрого исследовательского реактора МБИР находится под ежедневным контролем функционального центра госкорпорации “Росатом”», «все работы, связанные с изготовлением и приобретением оборудования для проекта (включая оборудование длительного цикла изготовления), ведутся в штатном режиме, в соответствии с заключенными договорами и установленными сроками».

Пресс-служба отмечает, что «Росатом» и АО «ГНЦ НИИАР» «в полной мере выполнили все свои обязательства перед АО “Институт «Оргэнергострой” надлежащим образом и в установленные сроки», тем не менее, в связи с текущей финансовой ситуацией АО “Институт «Оргэнергострой”, профильные службы “Росатома” предпринимают все необходимые меры». «Главным приоритетом госкорпорации является сохранение команды, задействованной на площадке сооружения МБИР. “Росатом” прилагает все усилия для достижения этой цели», подчеркнули в «Росатоме», заметив, что «всем желающим сменить место работы, областной кадровый центр оказывает необходимую поддержку, включая правовую помощь и содействие в поиске новой работы».

Сергей Титов, Ульяновск