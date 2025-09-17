Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Юг Сирии готовят к очищению

Власти Израиля требуют от Дамаска создания бесполетной зоны

Израиль предложил Сирии создать широкую демилитаризованную зону в ее южных районах. Инициатива была выдвинута в рамках переговоров двух стран, обсуждающих соглашение в сфере безопасности, которое бы заменило договоренности 1974 года о разграничении сил. Отдельно Израиль выговаривает себе право свободного пролета через сирийскую территорию, чем пользовались израильские ВВС в ходе недавней войны с Ираном. Израильская сторона готова обсуждать вывод своих войск из южных районов Сирии, занятых ими после смены власти в Дамаске 8 декабря 2024 года, но не допускает идеи возвращения соседу Голанских высот, захваченных во время Шестидневной войны 1967 года.

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Правительство Биньямина Нетаньяху предложило переходной администрации в Дамаске создать на юге Сирии буферную полосу, которая будет поделена на несколько частей с разным уровнем военного присутствия сирийских сил. Израиль, который после краха режима Башара Асада занял на территории соседней страны нейтральную зону площадью 235 кв. км, добивается расторжения соглашения о разъединении войск, подписанное двумя государствами в 1974 году, и получения четких гарантий, что он не подвергнется нападениям сирийцев, а этноконфессиональные меньшинства — прежде всего друзская община, проживающая по обе стороны границы,— будут надежно защищены от какого-либо насилия.

Согласно инициативе Израиля, в зоне, прилегающей к его границе, будет запрещено размещать тяжелые вооружения, а действовать в ее пределах смогут только органы внутренней безопасности Дамаска.

Отдельно Израиль потребовал, чтобы вся территория к юго-западу от сирийской столицы была объявлена бесполетной зоной для сирийской авиации, обращает внимание один из источников Axios.

Действовать в ней смогут только ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По словам собеседника издания, центральной идеей проекта соглашения в сфере безопасности является сохранение за Израилем права использовать воздушный коридор в Иран, необходимый в случае повторения полномасштабного конфликта с региональным противником. Так, во время 12-дневной войны ВВС ЦАХАЛ использовал воздушное пространство Сирии, а затем и Ирака для нанесения ударов по иранским объектам.

При этом Израиль выразил готовность обсуждать с переходным правительством Сирии вывод своих войск из южных районов Арабской Республики, кроме форпоста на горе Хермон — массива на границе Сирии и Ливана, занятого частями ЦАХАЛа 8 декабря 2024 года, когда пало правительство Башара Асада.

Как утверждают источники Reuters, ключевым предметом разногласий между Израилем и Сирией остается статус Голанских высот, контролируемых еврейским государством с 1967 года. Правительство Нетаньяху, равно как и переходное правительство Сирии, не допускает даже вероятности уступок по поводу этой спорной территории.

Как рассказывают источники Reuters, президент Сирии Ахмед аш-Шараа считает, что «любой компромисс по Голанам будет означать конец его правления».

В связи с этим дискуссия о статусе горного массива, находящегося в пограничье, отложена на будущее, утверждают собеседники агентства. Не исключено, что Голанские высоты вообще не будут упомянуты в тексте будущего соглашения.

Перечень требований со стороны Израиля был передан сирийскому правительству в ходе двусторонних переговоров, проходящих под эгидой администрации президента США Дональда Трампа. То, что диалог все еще продолжается, в пятницу, 12 сентября, господин аш-Шараа подтвердил публично. «Сейчас ведутся переговоры по соглашению о безопасности, которое вернет Израиль туда, где он был до 8 декабря»,— подчеркнул сирийский лидер. По его словам, Израиль вышел из соглашения о разъединении сил от 1974 года, аргументировав это тем, что его нарушила Сирия. Однако Арабская Республика «с самого начала выражала свою приверженность» документу, подчеркнул господин аш-Шараа.

Израильский премьер планирует организовать встречу с сирийским лидером в кулуарах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, начавшейся 9 сентября в Нью-Йорке, утверждают собеседники Axios. Однако многое будет зависеть от степени готовности проекта соглашения. Пока что все указывает на то, что израильские требования для сирийской стороны неприемлемы, утверждают источники Reuters.

Нил Кербелов

Новости компаний Все