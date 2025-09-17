Юг Сирии готовят к очищению

Израиль предложил Сирии создать широкую демилитаризованную зону в ее южных районах. Инициатива была выдвинута в рамках переговоров двух стран, обсуждающих соглашение в сфере безопасности, которое бы заменило договоренности 1974 года о разграничении сил. Отдельно Израиль выговаривает себе право свободного пролета через сирийскую территорию, чем пользовались израильские ВВС в ходе недавней войны с Ираном. Израильская сторона готова обсуждать вывод своих войск из южных районов Сирии, занятых ими после смены власти в Дамаске 8 декабря 2024 года, но не допускает идеи возвращения соседу Голанских высот, захваченных во время Шестидневной войны 1967 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ronen Zvulun / Reuters Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Правительство Биньямина Нетаньяху предложило переходной администрации в Дамаске создать на юге Сирии буферную полосу, которая будет поделена на несколько частей с разным уровнем военного присутствия сирийских сил. Израиль, который после краха режима Башара Асада занял на территории соседней страны нейтральную зону площадью 235 кв. км, добивается расторжения соглашения о разъединении войск, подписанное двумя государствами в 1974 году, и получения четких гарантий, что он не подвергнется нападениям сирийцев, а этноконфессиональные меньшинства — прежде всего друзская община, проживающая по обе стороны границы,— будут надежно защищены от какого-либо насилия.

Согласно инициативе Израиля, в зоне, прилегающей к его границе, будет запрещено размещать тяжелые вооружения, а действовать в ее пределах смогут только органы внутренней безопасности Дамаска.

Отдельно Израиль потребовал, чтобы вся территория к юго-западу от сирийской столицы была объявлена бесполетной зоной для сирийской авиации, обращает внимание один из источников Axios.

Действовать в ней смогут только ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По словам собеседника издания, центральной идеей проекта соглашения в сфере безопасности является сохранение за Израилем права использовать воздушный коридор в Иран, необходимый в случае повторения полномасштабного конфликта с региональным противником. Так, во время 12-дневной войны ВВС ЦАХАЛ использовал воздушное пространство Сирии, а затем и Ирака для нанесения ударов по иранским объектам.

При этом Израиль выразил готовность обсуждать с переходным правительством Сирии вывод своих войск из южных районов Арабской Республики, кроме форпоста на горе Хермон — массива на границе Сирии и Ливана, занятого частями ЦАХАЛа 8 декабря 2024 года, когда пало правительство Башара Асада.

Как утверждают источники Reuters, ключевым предметом разногласий между Израилем и Сирией остается статус Голанских высот, контролируемых еврейским государством с 1967 года. Правительство Нетаньяху, равно как и переходное правительство Сирии, не допускает даже вероятности уступок по поводу этой спорной территории.

Как рассказывают источники Reuters, президент Сирии Ахмед аш-Шараа считает, что «любой компромисс по Голанам будет означать конец его правления».

В связи с этим дискуссия о статусе горного массива, находящегося в пограничье, отложена на будущее, утверждают собеседники агентства. Не исключено, что Голанские высоты вообще не будут упомянуты в тексте будущего соглашения.

Перечень требований со стороны Израиля был передан сирийскому правительству в ходе двусторонних переговоров, проходящих под эгидой администрации президента США Дональда Трампа. То, что диалог все еще продолжается, в пятницу, 12 сентября, господин аш-Шараа подтвердил публично. «Сейчас ведутся переговоры по соглашению о безопасности, которое вернет Израиль туда, где он был до 8 декабря»,— подчеркнул сирийский лидер. По его словам, Израиль вышел из соглашения о разъединении сил от 1974 года, аргументировав это тем, что его нарушила Сирия. Однако Арабская Республика «с самого начала выражала свою приверженность» документу, подчеркнул господин аш-Шараа.

Израильский премьер планирует организовать встречу с сирийским лидером в кулуарах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, начавшейся 9 сентября в Нью-Йорке, утверждают собеседники Axios. Однако многое будет зависеть от степени готовности проекта соглашения. Пока что все указывает на то, что израильские требования для сирийской стороны неприемлемы, утверждают источники Reuters.

Нил Кербелов