На Эльмаше в ноябре изменится движение автобусов и троллейбуса

В Екатеринбурге на Эльмаше на две недели изменится движение автобусов и троллейбуса из-за работ по модернизации магистральных тепловых сетей, сообщили в городской администрации. Транспорт будет ходить по измененным маршрутам с 5 по 20 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Движение будет закрыто Екатеринбургской теплосетевой компанией (ЕТК) по улице Краснофлотцев от дома №27 до улицы Старых Большевиков. На месте проведения работ поставят дорожные знаки и указатели.

Автобусы будут двигаться по следующим маршрутам:

автобус №68 к остановке «Таганская» направлен по улицам Шувакишской – Ангарской – Билимбаевской – Расточной – Технической – Бебеля – Пехотинцев – Бебеля – Донбасской – Машиностроителей – Баумана – Старых Большевиков – Фронтовых Бригад – Шефской – Краснофлотцев – Таганской – Фрезеровщиков;

автобус №68 к остановке «Заречный» направлен по Промышленному проезду – улицам Шефской – Фронтовых Бригад – Старых Большевиков – Энтузиастов – Шефской – Краснофлотцев – Таганской – Фрезеровщиков – Старых Большевиков – Ильича – Победы – Бакинских Комиссаров – Донбасской – Бебеля – Таватуйской – Теплоходному проезду – Технической – Бебеля – Черепанова;

автобус №41 к остановке «Промышленный проезд» направлен по улицам Черепанова – Бебеля – Технической – Теплоходному проезду – Таватуйской – Бебеля – Донбасской – Бакинских Комиссаров – Победы – Ильича – Фрезеровщиков – Таганской – Краснофлотцев – Шефской – Энтузиастов – Старых Большевиков – Фронтовых Бригад – Шефской – Промышленному проезду;

троллейбус №33 к остановке «Коммунистическая» направлен по улицам Коммунистической – Ломоносова – Восстания – Фрезеровщиков – Таганской – Краснофлотцев – Шефской – Фронтовых Бригад – до станции «Педагогический университет».

Автомобилисты могут объехать закрытую зону по улицам Шефской, Фронтовых Бригад, Стачек и Баумана. После завершения работ элементы благоустройства будут восстановлены.

Напомним, в Екатеринбурге с 1 ноября по 5 ноября для ремонта теплосетей закроют движение трамваев на перекрестке улиц Старых Большевиков и Краснофлотцев на участке от остановки «Педагогический университет» до конечных станций «Эльмаш» и «Фрезеровщиков».

Ирина Пичурина